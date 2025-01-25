"سأشجع الهلال معه من أجل محمد صلاح" .. الفراج يورط سمير عثمان في "اعتراف" بمؤازرة أحد أندية دوري روشن!

من يشجع سمير عثمان في السعودية؟

أجرى الإعلامي وليد الفراج، استفسارًا بشأن كيفية صناعة جماهيرية لأندية عسير ونجران لحضور المباريات، وهو الأمر الذي علّق عليه صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق، بضرورة جلب لاعبين وأسماء كبيرة، على غرار الأندية الأخرى، والاهتمام بالتحفيز الجماهيري وأندية الملاعب.

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وضرب الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مثالًا بقدوم محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى ضمك، ليرد أبو نخاع، بأن تذاكر المباريات ستزداد إلى 800 ريال، مضيفًا أن الجالية المصرية كبيرة في المنطقة، وتتساءل باستمرار عن طارق حامد، لاعب ضمك، بعد إصابته، فماذا يكون الحال مع صلاح؟

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ووجه وليد الفراج دفة السؤال إلى الخبير التحكيمي سمير عثمان، متسائلًا إياه بشأن ما إذا كان يشجّع فريق ليفربول من أجل محمد صلاح، ليرد عثمان بالإيجاب، فيما عاود الفراج سؤاله، بشأن موقفه إذا انتقل صلاح إلى الهلال، ليؤكد عثمان بأنه سيشجع الهلال بالطبع.

وفي هذا السياق، وجه الفراج سؤالًا آخر إلى عثمان بشأن نادي ضمك، ليرد الأخير بأنه يشجعه من أجل طارق حامد، ليعلق الفراج "علشان كده"، ما أثار الضحك بين الحضور، فيما علّق عثمان ضاحكًا بأن حامد غاب عن الملاعب لفترة هذا الموسم بسبب الإصابة.

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واستدرك عثمان بأنه أيضًا كان يشجع بورتو البرتغالي، في وقت سابق، عندما كان النجم الجزائري رابح ماجر، يلعب في صفوفه، كما تحدث عن الجمهور المصري في الوقت الحالي، بأنه بات مشجعًا لأندية دوري روشن السعودي، مثل الهلال والنصر والاتحاد والشباب، وكذلك الأهلي، والوحدة الذي كان يدربه محمود أبو رجيلة، والاتفاق الذي شارك في مباراة اعتزال شريف عبد المنعم.