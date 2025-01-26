بعد الاستهزاء بشكواه .. نيمار في رسالة جديدة لنجم الهلال: اللعنة عليك مرة أخرى!

التلاسن مستمر منذ توهج البرازيلي..

شيء أشبه بالحرب الباردة قائم حاليًا في الهلال بعد استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور لنشاطه من جديد، واستعداده للعودة لمنافسات النخبة الآسيوية مع الزعيم.

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البرازيلي مستمر استبعاده من قائمة الزعيم المحلية رغم اكتمال شفائه من تمزق في العضلة الخلفية، وهو الاستبعاد القائم منذ يناير 2024 وقتما أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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لكنه يستعد حاليًا لمواجهة برسبوليس الإيراني في الرابع من فبراير المقبل، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

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وخلال مشاركته في المناورات التدريبية، نشبت "حرب باردة" بينه وبين المدافع علي البليهي، إذ يتفوق فريق نيمار على منافسه في آخر الحصص، حتى اتهمه الأخير بـ"الخداع" وإحراز هدف غير قانوني في مران أول أمس الجمعة، قبل أن يستهزأ به الأول "لا تبكي يا صديقي".

تلك الحرب "الإيجابية لصالح الهلال"، تواصلت في مران أمس السبت، حيث حقق فريق ابن بلاد السامبا الفوز أيضًا أمام فريق البليهي، بل أن نيمار سجل ثلاثية "هاتريك"، ما جعل السخرية أكبر..

نيمار أشار للمدافع السعودي عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ناشرًا صورة الهاتريك والتي كتب عليها: "اللعنة عليك مرة أخرى".

وأضاف البرازيلي في رسالته لزميله: "هذا ليس تكرارًا .. إنما حدث مرة أخرى، هذا الهاتريك مُهدى لك يا البليهي، أحلام سعيدة"، مع رموز تعبيرية ضاحكة.

Neymar IG

يذكر أن مصادر "جول" علمت أن الهلال يريد التخلص من نيمار في الشتاء الجاري، فيما يتعنت اللاعب واشترط الحصول على كامل قيمة عقده بالكامل الذي ينتهي بنهاية كأس العالم للأندية 2025، للموافقة على المغادرة، وهو ما قوبل بالرفض من مسؤولي السعودية.