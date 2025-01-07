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Aleksander Mitrovic of Al Hilal celebrates after scoring Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | سعادة سامي الجابر بفشل صفقة النصر، وحسم موقف ميتروفيتش وسافيتش من كلاسيكو الاتحاد

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 يناير 2025

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"الحمد لله أنه لم يأت إلى النصر" .. سامي الجابر يعلن عن سعادته صراحة بفشل صفقة الجار

اسم طالبت به جماهير نادي النصر كثيرًا في الفترة الماضية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

الهلال يحسم الجدل .. الكشف عن موقف ميتروفيتش وسافيتش من كلاسيكو الاتحاد رسميًا

جماهير الهلال عاشت في "قلق كبير" بعد إصابة الثنائي..

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كلاسيكو السعودية | موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حسم مصير كريم بنزيما وموسى ديابي من كلاسيكو الهلال والاتحاد

اثنان من أهم أعمدة نادي الاتحاد في الموسم الحالي..

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

"الهلال هو الذي رفض ميسي" .. رسالة مشجع تثير الجدل ومقدم "دورينا غير" يرد بالإشارة إلى رأسه!

"الهلال أقوى من ميسي"

"لن تنافسوا بهذه الطريقة" .. نصيحة إلى الاتحاد بتغيير طارئ قبل كلاسيكو الهلال "ليس داخل الملعب فقط"

الاتحاد يصارع الهلال في الدوري والكأس..

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