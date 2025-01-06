"لن تنافسوا بهذه الطريقة" .. نصيحة إلى الاتحاد بتغيير طارئ قبل كلاسيكو الهلال "ليس داخل الملعب فقط"

الاتحاد يصارع الهلال في الدوري والكأس..

وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، نصيحة إلى نادي الاتحاد، بشأن التغييرات التي يحتاج إليها الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الشتوية، من أجل استمرار المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ويستعد الاتحاد لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء، في كلاسيكو الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الاتحاد يحتاج إلى قلب دفاع، بجانب دانيلو، في الفترة الشتوية، ولكنه أيضًا بحاجة لجهاز طبي جديد، مضيفًا أن الاتحاد لن يقدر على مواصلة المنافسة في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف السالمي أنه لا يمكن تصور تشكيل المباريات، ثم يصبح كريم بنزيما أو موسى ديابي، غير جاهزين للعب، وكذلك عناصر أخرى، علمًا بأن الاتحاد شهد العديد من الإصابات في صفوفه، خلال الفترة الماضية، مثل صالح الشهري وعبد الإله العمري وحسام عوار وعبد العزيز البيشي وفواز الصقور.

ونوّه السالمي بأن أزمة الاتحاد في الموسم الماضي، لم تكن "عناصرية"، مؤكدًا أن الفريق كان يمتلك عناصر مميزة، ولكن ما كان يعيبه هو كثرة الإصابات في صفوف الفريق.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور 13 جولة، برصيد 36 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال، حامل اللقب، والذي يأتي في الوصافة بـ34 نقطة.

وعقب كلاسيكو كأس الملك، يعود الاتحاد لصراع الحفاظ على صدارة الدوري، في مواجهة الفيحاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فيما يحل الهلال ضيفًا على العروبة، في جامعة الجوف، السبت المُقبل.