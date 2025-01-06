موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والدخول. في الأمتار الأخيرة الحاسمة للبطولة.

النصر والأهلي ودعا البطولة مبكرًا، كما أنّ الهلال والاتحاد يلعبان سويًا في ربع النهائي مما يعني فتح الباب لفائز مفاجأة في الموسم الحالي.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك 2024-2025 يوم الأربعاء 8 يناير 2025 في مقر البنك الأهلي بالرياض.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي كأس الملك 2024-2025 هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تأهلت هذه الفرق بصورة نهائية إلى نصف النهائي