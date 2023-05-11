أخبار النصر اليوم | موقف نبيل من كريستيانو رونالدو ورد أندرسون تاليسكا على الاتهامات

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ11 من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ11 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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بعد مطالبات عودته إلى النصر .. تطورات حاسمة في مستقبل رودي جارسيا

"هل يعود المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا إلى النصر؟"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بعد أن تدهورت النتائج أكثر، عقب قرار إقالته من منصبه. (طالع التفاصيل)

"جميعها أكاذيب" والدة كريستيانو رونالدو تدافع عن جورجينا رودريجيز

نفت والدة مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الشائعات التي تشير لوجود خلافات بين ابنها وصديقته جورجينا رودريجيز. (طالع التفاصيل)

قرار قد يتسبب في غضب كريستيانو رونالدو ضد النصر.. مسلي آل معمر يختار هذا المدرب !

يجهز مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عرضًا ضخمًا؛ للتعاقد مع مدرب عالمي جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"بذات الطريقة!" .. الكشف عن المخطط المتبع لإسقاط النصر

كشف الإعلامي الرياضي فرحان الفرحان عن الطريقة المتبعة بشكل دائم، من أجل هدف فريق النصر، والتي تم استخدامها هذا الموسم من أجل إبعاد الفريق عن منصات التتويج. (طالع التفاصيل)

فضل النصر سابقًا على الاتحاد .. أنمار الحائلي يقترب من حسم صفقة "الخائن"

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على حسم صفقة أجنبية مفاجئة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ثمار كريستيانو رونالدو مستمرة .. النصر يتلقى دعوة عالمية

يواصل نادي النصر جني ثمار تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الآن، حيث تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق آسيا، من أجل استضافة العالمي، في دورة تجريبية في اليابان. (طالع التفاصيل)

فيديو | على طريقة مارادونا .. "كيف ترك النصر خالد الغنام؟"

يقدم خالد الغنام لاعب النصر السابق، مستوى مميزًا رفقة فريقه الفتح، بعد أن تمت إعارته إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. (طالع التفاصيل)

رغم محاولات تشويه صورته .. نجم الخليج يكشف عن موقف نبيل لكريستيانو رونالدو

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تحاول النيل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ولكن مواطنه فابيو مارتينيز لاعب نادي الخليج، كشف عن موقف رائع جمعه مع لاعب العالمي. (طالع التفاصيل)

طلب عاجل إلى النصر لـ"فسخ" عقد نجمه

تلقى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، طلبًا برازيليًا عاجلًا؛ من أجل فسخ عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

الهلال أو النصر؟ .. أسطورة بايرن ميونخ يرد على العرض السعودي

رد النجم الألماني توماس مولر، على إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

أول رد من تاليسكا على اتهامات النصر الخطيرة.. "رسالة للملايين"

رد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، على الاتهامات الخطيرة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة؛ بعد تراجع مستواه الفني في المباريات. (طالع التفاصيل)

بعد تهديدات النصر.. نايف هزازي يعتذر عن "تصريحاته المهينة"

لم يصمد نايف هزازي لاعب نادي النصر السابق أمام تهديدات العالمي، بعدما خرج بتصريحات يتجاوز فيها في حقه، مما تسبب في الغضب ضده. (طالع التفاصيل)

مفاجأة قانونية في عقد تاليسكا "الغنائي" مع النصر .. هل يرحل ؟

كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان، عن مفاجآت كبرى في عقد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. (طالع التفاصيل)

الأهلي يفاوض رباعي الهلال والنصر .. وقرار مصيري من وزارة الرياضة

تفاجأ مجلس إدارة النادي الأهلي "المكلف"، برئاسة وليد معاذ، بقرار مصيري من وزارة الرياضة السعودية؛ بعد عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن للمحترفين 2023-2024، رسميًا. (طالع التفاصيل)

ليونيل ميسي إلى الهلال وزميل "مدريدي" لكريستيانو رونالدو .. صفقات على وشك الحدوث قبل نهاية الموسم

فترة الانتقالات الصيفية لم تبدأ بعد، ولكن هذا لا يعني أن الأندية ستنتظر حتى مراحل متأخرة من السوق لحسم صفقاتها وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار. (طالع التفاصيل)

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