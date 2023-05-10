فيديو | على طريقة مارادونا .. "كيف ترك النصر خالد الغنام؟"

الغنام يقدم مستوى أكثر من رائع مع الفتح

shahid

يقدم خالد الغنام لاعب النصر السابق، مستوى مميز رفقة فريقه الفتح، بعد أن تمت إعارته إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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النصر قام بإعارة خالد الغنام، بناءً على طلب المدرب السابق الفرنسي رودي جارسيا، الذي قام بتجميد اللاعب على مقاعد البدلاء.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه خالد الغنام فنيات كبيرة جدًا في مباراة الفتح أمام الفيحاء.

وعلق عبد الرحمن الفريح على فيديو خالد الغنام قائلًا: "هل يُترك مثل هذا؟ خالد الغنام لاعب النصر".

ولعب خالد الغنام مع نادي الفتح الموسم الحالي في 12 مباراة ببطولتي دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها هدف صنع آخر.

Shahid