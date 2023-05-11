بعد مطالبات عودته إلى النصر .. تطورات حاسمة في مستقبل رودي جارسيا

أحمد فرهود
Rudi Garcia 16:9Getty
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هل يعود رودي جارسيا إلى النصر؟

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"هل يعود المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا إلى النصر؟"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ بعد أن تدهورت النتائج أكثر، عقب قرار إقالته من منصبه.

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إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، كانت قد أقالت جارسيا من منصبه؛ إلا أن القانوني خالد الشعلان، أكد على أن فسخ العقد بين الطرفين، لم يتم حتى الآن؛ وهو ما دفع بعض عشاق العالمي، للمطالبة بعودته من جديد.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن مستجدات في مستقبل المدير الفني الفرنسي؛ بعد إقالته من تدريب نادي النصر.

وأعلن الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رغبة أكثر من نادٍ كبير في الخليج، في التعاقد مع رودي جارسيا.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن جارسيا، فضل تأجيل التفاوض مع هذه الأندية، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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