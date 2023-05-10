أول رد من تاليسكا على اتهامات النصر الخطيرة.. "رسالة للملايين"

البرازيلي أندرسون تاليسكا يخرج عن صمته أخيرًا في النصر

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رد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، على الاتهامات الخطيرة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة؛ بعد تراجع مستواه الفني في المباريات.

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شخصيات نصراوية اتهمت تاليسكا، بالاهتمام بـ"حفلاته الغنائية" على حساب مستواه الفني، في الوقت الذي أكد فيه الكرواتي دينكو إيليتشيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على أن أمورًا خارج المستطيل الأخضر، قد تكون وراء تراجع أداء اللاعب (طالع التفاضيل).

وكتب تاليسكا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يرحم الله هؤلاء.. الذين لا يعرفون عن ماذا يتحدثون"؛ في رد غير مباشر، على الاتهامات التي يتعرض لها.

وفشل النجم البرازيلي، في تسجيل أي هدف مع قلعة العالمي، في المباريات الأربع الأخيرة التي شارك فيها بجميع المسابقات؛ بعد أن سجل 17 هدفًا في 19 لقاءً.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى النصر، في صيف 2021؛ جدد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، حتى 30 يونيو من عام 2026.

Shahid