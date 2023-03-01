أخبار النصر اليوم | موقف إنساني من أندرسون تاليسكا ومفاجأة حول إصابته وكريستيانو رونالدو يخسر مبابي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الأول من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الأول من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

أندرسون تاليسكا الإنسان .. لاعب النصر ينقذ حياة طفل برازيلي

ربما اعتاد عليه الجمهور مستفزًا للمنافسين ومحرزًا للأهداف أو مثيرًا للجدل حتى بتحركاته خارج الملعب، لكن هناك جانب إنساني آخر في حياة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

البلاغات تنهال ضده .. إعلامي نصراوي يُقحم نفسه في السجن من أجل الاتحاد!

حاول الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل أن يظهر بصورة البطل بحثًا عن السبق الإعلامي، لكن يبدو أن الأمر انقلب ضده، بعدما قدم أكثر من شخص بلاغات ضده أمام الشرطة السعودية ووزارة الإعلام. (طالع التفاصيل)

نجم النصر الأسبق لرودي جارسيا: الاتحاد أسهل فريق يمكن أن نهزمه!

رغم بقاء أكثر من أسبوع على الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والنصر إلا أنه بدأ في الاشتعال خارج المستطيل الأخضر بتصريح من هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق. (طالع التفاصيل)

كفى! .. النصر يتحرك للتخلص من صداع أندرسون تاليسكا

منذ الأشهر الأولى للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا في نادي النصر السعودي، وشائعات رحيله عن الفريق تلاحقه كثيرًا، خاصةً مع كل رحلة سفر له لبلاده. (طالع التفاصيل)

أيمن يحيى يغيب أمام الباطن

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأشعة التي خضع لها أيمن يحيى؛ لاعب النصر، أثبتت سلامة أربطة مفصل القدم، بينما شخصت إصابته بكدمة قوية في الجانب الأيمن من الركبة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة أسبوع، ليصبح خارج قائمة العالمي خلال مواجهة الباطن المقبلة، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن.

الأفضل في تاريخ الدوري السعودي؟ .. كريستيانو رونالدو يُحطم أرقام أعظم الهدافين

دعونا نستعرض قائمة أفضل الهدافين اعتمادًا على معدل إحراز الأهداف للدقائق في تاريخ دوري المحترفين السعودي، لكن بشرط أن يكون اللاعب قد سجل 5 أهداف على الأقل، علمًا أن الترتيب تنازلي من الأخير إلى الأول. (طالع التفاصيل)

هل سجل الجوائز باسمه؟ كريستيانو رونالدو يحتكر جولة التأسيس

يبدو أننا نعيش زمن كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، إذ يُواصل نجم النصر تحطيم الأرقام القياسية وحصد الجوائز الفردية في البطولة الأقوى في الشرق الأوسط. (طالع التفاصيل)

المحكمة الرياضية تُغلق قضية النصر وروي فيتوريا بصدمة للأصفر

كشف القانوني أحمد الشيخي عبر تويتر عن غلق المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قضية المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد ناديه السابق النصر. (طالع التفاصيل)

رونالدو أم ميسي؟ كيليان مبابي يتراجع عن رأيه في الأفضل بالتاريخ!

تراجع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن رأيه في اللاعب الأفضل بتاريخ كرة القدم بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)

"ذا بيست" من نوع خاص .. كريستيانو رونالدو الأفضل في دوري روشن

رغم الليلة الحزينة التي عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أول أمس الإثنين، بعد خروجه من تشكيل "فيفبرو" لأول مرة منذ عام 2007 إلا أن دوري روشن السعودي ينهال عليه بالجوائز منذ أول أمس. (طالع التفاصيل)

"إذا اتبعت نظام كريستيانو رونالدو الغذائي سأموت"

كشف لاعب بالميراس، جابرييل مينينو، عن محاولته تقليد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لكن الأمر بدا مستحيلًا وشعر بأنّه أقرب إلى الموت. (طالع التفاصيل)

أغلى مقتنياته .. ما هو سعر الساعة التي ارتداها كريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة؟

لم يكن ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة وحده هو اللافت للنظر، إنما كذلك الساعة التي ارتداها في ذلك اليوم، كانت محل إعجاب الكثيرين وتساؤلاتهم. (طالع التفاصيل)

خاص | يتماثل للشفاء سريعًا .. مفاجأة حول موعد عودة أندرسون تاليسكا للمباريات!

يبدو أن هناك تطورات كبيرة في حالة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، ستجعل عودته للملاعب أسرع مما هو متوقع وما أعلنه ناديه بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

خدعة الهلال والنصر وتزوير الاتحاد وتنازل الأهلي .. مواقف كارثية للأندية السعودية مع لاعبيها

بقدر ما هناك حكايات عن حالات عشق بين اللاعبين وأنديتهم، جعلتهم يستمرون طوال حياتهم بقميص نادٍ واحد فقط، رفضًا في ارتداء قميص أي نادٍ آخر، بقدر ما هناك حالات تجعلنا نقف مذهولين أمامها. (طالع التفاصيل)