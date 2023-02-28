أغلى مقتنياته .. ما هو سعر الساعة التي ارتداها كريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة؟

صراع الملاكمين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري أقيم في الدرعية تحت أنظار صاروخ ماديرا

لم يكن ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نزال الحقيقة وحده هو اللافت للنظر، إنما كذلك الساعة التي ارتداها في ذلك اليوم، كانت محل إعجاب الكثيرين وتساؤلاتهم.

قبل يومين، أقامت وزارة الترفيه السعودية "نزال الحقيقة" على حلبة الدرعية، بين الملاكمين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري، والذي فاز به الأخير، لينهي سلسلة اللا هزيمة لمنافسه.

صاروخ ماديرا حضر النزال المثير رفقة نجله الأكبر جونيور والملاكم الأسطوري مايك تايسون، وفي إحدى الصور رفقة الأخير، ظهرت ساعته واضحة.

وفقًا لموقع "sportbible" فإن هذه الساعة من ماركة فرانك مولر وتحديدًا " Cintree Curvex Tourbillon 0001"، وتبلغ قيمتها مليون و500 ألف دولار أمريكي.

الساعة مرصعة بألماس باجيت، وتأتي مرفقة بعلبة من الذهب الأبيض، وتعد أغلى ساعة يمتلكها الدون، رغم تشكيلة ساعاته الكثيرة الباهظة الثمن أيضًا كساعة جاكوب.

يذكر أن رونالدو يعد اللاعب الأعلى راتبًا في العالم حاليًا، إذ يتقاضى في النصر 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا.