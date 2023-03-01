أندرسون تاليسكا الإنسان .. لاعب النصر ينقذ حياة طفل برازيلي

اللاعب تفاعل مع توسلات الأسرة البرازيلية، التي تعاني من الفقر، وبادر بإنقاذ حياة طفلها

ربما اعتاد عليه الجمهور مستفزًا للمنافسين ومحرزًا للأهداف أو مثيرًا للجدل حتى بتحركاته خارج الملعب، لكن هناك جانب إنساني آخر في حياة البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي.

لاعب العالمي موجود حاليًا في بلاده، للخضوع للتأهيل بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن مباريات فريقه الأخيرة.

ووفقًا لحساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية فإن تاليسكا بادر بمساعدة عائلة برازيلية، تعاني من الفقر، وتكفل بشراء العلاج، لإنقاذ حياة طفلها.

جدير بالذكر أن النصر كان قد أعلن أن تاليسكا سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، لكن مصادر "GOAL" أوضحت أن اللاعب سيعود أسرع من ذلك للملاعب، في ظل استجابته للعلاج بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

ونفت مصادرنا ما يتردد حاليًا حول هروب أندرسون للدوري التركي، بدافع الغضب من تهميشه بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ما هي إلا أنباء كيدية من منافسي العالمي.