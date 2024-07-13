أخبار النصر اليوم | مفاجأة في عقد رونالدو الجديد .. وأنباء سارة تسعد ماني!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 يوليو 2024

ترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 يوليو 2024.

الاختلاف على المدة .. النصر يتحرك لتحصين كريستيانو رونالدو بعقد جديد

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الكشف عن تفاصيل عرض النصر للتجديد مع الدون

"وافق على الاجتماع مع صندوق الاستثمارات مجددًا" .. نجم ريال مدريد يقترب من السعودية

حارس ريال مدريد في الصورة .. رغم مساع النصر للتعاقد مع الثنائي البرازيلي إيدرسون أو أليسون بيكر

5 أجانب يضمنون البقاء مع النصر في الموسم الجديد

بقاء 5 لاعبين أجانب في صفوف الفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي القادم، بشكل مؤكد.. من هم؟

"زوجته تخلصت من قيود العائلة" .. مفاجأة سارة قد تساعد ساديو ماني على التألق مع النصر

النجم السنغالي يحتفل مع زوجته وعائلته بمناسبة سعيدة!

"واحدة أمام عملاق أوروبي" .. النصر يعلن عن 6 مباريات ودية في البرتغال

من هم منافسين النصر في معسكر الإعداد للموسم الجديد

الكشف عن كواليس مفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو لـ"تجديد عقده"

زيادة جديدة في عقد الدون مع العالمي.. تعرف على التفاصيل