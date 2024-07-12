"واحدة أمام عملاق أوروبي" .. النصر يعلن عن 6 مباريات ودية في البرتغال

النصر يستعد بقوة للموسم الجديد..

بشكل رسمي.. أعلن نادي النصر السعودي، عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم "الودية"، في المعسكر الإعدادي المقام بالبرتغال؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يعسكر في البرتغال وإسبانيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ حيث يأمل في تعويض خيبات العامين الماضيين، واللذين خرج منهما بـ"صفر ألقاب"، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وكشف العالمي في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن الفريق الأول سيخوض 6 مباريات ودية؛ على هامش معسكره الإعدادي في البرتغال.

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المباراة الودية الأولى؛ ستجمع نادي النصر بنظيره لوليتانو، في الرابع عشر من يوليو 2024، على أن يكون اللقاء الأخير يوم 30 من نفس الشهر، ضد فريق لوستيانو.

وفيما يلي.. مباريات نادي النصر "الودية" في معسكر البرتغال:

- 14 يوليو: النصر - لوليتانو البرتغالي.

- 19 يوليو: النصر - ماريتيمو البرتغالي.

- 20 يوليو: النصر - فارينسي البرتغالي.

- 24 يوليو: النصر - بورتيمونينسي البرتغالي.

- 28 يوليو: النصر - بورتو البرتغالي.

- 30 يوليو: النصر - لوسيتانو البرتغالي.

وأكد نادي النصر على أن مباريات الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، أمام لوليتانو وماريتيمو ولوستيانو؛ سوف تكون خلف أبواب مغلقة.