"تسويق عقد لاعب وتعليق مستقبل آخر!" .. 5 أجانب يضمنون البقاء مع النصر في الموسم الجديد

الكشف عن مستقبل أجانب النصر..

يبدو أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، قد استقر على "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

النصر استغنى خلال الأيام القليلة الماضية، عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا؛ ليكون أول الأسماء الأجنبية "الراحلة" رسميًا، في صيف العام الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم محمد العتيق، بقاء 5 لاعبين أجانب في صفوف الفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي القادم، بشكل مؤكد.

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العتيق كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو مونتيرو، على رأس النجوم الأجانب المستمرين في الموسم القادم، إلى جانب متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبخصوص الثنائي السنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت، اللذين ترددت أنباء قوية عن رحيليهما عن الفريق؛ قال الإعلامي الرياضي: "مستمران بإذن الله".

وأوضح إبراهيم العتيق أن نادي النصر، سيحاول "تسويق" عقد الظهير البرازيلي أليكس تيليس، في الصيف الحالي؛ على أن يتم التعاقد مع لاعب محلي "مميز"، بدلًا عنه.

وأخيرًا.. أكد العتيق على أن مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، متوقف على العروض التي ستقدم إليه في الأيام القادمة؛ حيث أنه إذا وصل للإدارة مبلغ مالي مغري، سيتم الاستغناء عنه، غير ذلك سيستمر في صفوف الفريق.