أخبار النصر اليوم | لفتة إنسانية من كريستيانو رونالدو وتحرك لحماية ثنائي العالمي من الأطماع

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ21 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ21 من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بيولي يكشف عن حالة كريستيانو رونالدو .. ويؤكد: هذا هدفي في قمة النصر والاستقلال!

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على صعوبة مواجهة الاستقلال الإيراني، مساء غدٍ الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

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"أفعلوها بسبب كريستيانو رونالدو!" .. اقتراح بترشيح النصر إلى كأس العالم للأندية على خطى فريق ليونيل ميسي

يبدو أن "ترشيح" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ قد زاد من حماس جماهير وإعلاميي نادي النصر السعودي، لرؤية فريقهم في هذه المسابقة الكبرى. (طالع التفاصيل)

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"خطاب عاطفي عن فقدان الابن!" .. كواليس مساعدة كريستيانو رونالدو للمقاتل الكاميروني على الأراضي السعودية

تأثير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لا يقتصر على عالم الساحرة المستديرة فقط؛ فهو شخص يستطيع بـ"كلماته"، أن يؤثر على من حوله في مختلف المجالات، سواء الحياتية أو في الرياضات الأخرى. (طالع التفاصيل)

انتقاد نصراوي لجدولة مباريات دروي روشن .. "122 ساعة للهلال و98 للأهلي وأقل من 72 للنصر!"

وجه الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي انتقادًا واضحًا لجدولة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حيث رأى أنها تحمل ظلمًا واضحًا للنصر مقارنة بالأهلي والهلال. (طالع التفاصيل)

الصراع الأشرس .. النصر يتحرك لحماية نجمي وسطه ودفاعه السعوديين من أطماع المنافسين

بات الصراع على اللاعبين المحليين المميزين هو الأشرس والأصعب في دوري روشن السعودي خلال المواسم القليلة الأخيرة، وقد وصلت أسعارهم إلى أرقام فلكية، ولذا أصبح كل نادٍ حريصًا جدًا على التمسك بنجومه وحمايتهم من أطماع المنافسين بعقود طويلة الأجل. (طالع التفاصيل)