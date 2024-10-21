"خطاب عاطفي عن فقدان الابن!" .. كواليس مساعدة كريستيانو رونالدو للمقاتل الكاميروني على الأراضي السعودية

الثنائي عاشا نفس المأساة العاطفية..

تأثير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لا يقتصر على عالم الساحرة المستديرة فقط؛ فهو شخص يستطيع بـ"كلماته"، أن يؤثر على من حوله في مختلف المجالات، سواء الحياتية أو في الرياضات الأخرى.

هذا ما كشف عنه إريك نيكسيك، مدرب بطل الملاكمة والألعاب القتالية الكاميروني فرانسيس نجانو، الذي حقق الفوز على البرازيلي رينان فيريرا؛ بعد عامين من الانقطاع.

نجانو فاز على فيريرا بـ"الضربة القاضية"، بحضور رونالدو؛ ليحسم لقب "معركة العمالقة" في الوزن الثقيل، التي استضافتها المملكة العربية السعودية على أراضيها، برعاية "موسم الرياض".

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وعن ذلك يقول نيكسيك قي تصريحات لـ"MMA Junkie": "لقد لعب كريستيانو رونالدو دورًا كبيرًا، في فوز نجانو على فيريرا"، مشددًا على أن الأسطورة البرتغالية، محب كبير للألعاب القتالية.

وكشف مدرب نجانو عن أنه تفاجئ بمهاجم نادي النصر يقترب منه، قبل انطلاق المباراة؛ حيث قام بـ"تواضع" كبير - حسب وصفه -، بتبادل الحديث معه وتوجيه العديد من الأسئلة له، بخصوص هذه الرياضة.

وأضاف إريك نيكسيك: "ثم انضم إلينا نجانو، وقام بمد يده إلى رونالدو والسلام عليه؛ وعندها قال الأسطورة البرتغالية (أشعر بأنه يملك الكثير من الطاقة.. سأوجه إليه بعض الكلمات التشجعية)".

وأوضوح نيكسيك أن رونالدو تحدث مع نجانو، عن أمور تتعلق بـ"فقدان الابن" وكيفية التعامل مع ذلك؛ وهو ما زاد من حماس المقاتل الكاميروني، في مواجهته ضد رينان فيريرا.

فرانسيس نجانو فقد نجله الذي يبلغ من العمر سنة واحد فقط، في وقتٍ سابق من عام 2024؛ بينما توفي ابن كريستيانو رونالدو "الرضيع"، في شهر أبريل 2022؛ حيث أن الثنائي عاشا نفس المأساة.

جدير بالذكر أن نجانو تحدث عن ابنه المتوفي بـ"الدموع"، بعد أن فاز بلقب "معركة العمالقة"؛ قائلًا: "فقدان كوبي - نجله - أمر صعب للغاية.. لقد خضت هذه المعركة من أجله فقط".