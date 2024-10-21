ستيفانو بيولي يكشف عن حالة كريستيانو رونالدو .. ويؤكد: هذا هدفي في قمة النصر والاستقلال!

قمة آسيوية مرتقبة تخطف الأنظار..

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على صعوبة مواجهة الاستقلال الإيراني، مساء غدٍ الثلاثاء.

النصر يحل ضيفًا على الاستقلال، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025؛ حيث تقام المباراة في الإمارات العربية المتحدة بدلًا من إيران؛ بسبب الظروف السياسية.

بيولي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين: "بطولة النخبة الآسيوية قوية للغاية، وتضم العديد من الفرق الجيدة".

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وشدد المدير الفني الإيطالي على أن فريقه سيدخل مواجهة الاستقلال، بسلسلة رائعة من الانتصارات، لافتًا إلى الهدف هو مواصلة هذه السلسلة أمام بطل إيران، وعدم السقوط في فخ التعادل أو الهزيمة.

وعن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي.. وصفه ستيفانو بيولي بـ"الملهم لزملائه"، معلنًا استعداد اللاعب بشكل جيد مع حماس كبير، لهذه القمة الآسيوية ضد الاستقلال.

وظهر بعض "الإعياء" على رونالدو، في فوز النصر (2-1) على مستضيفه الشباب، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب ضغط المباريات، بعد مشاركته في لقائين مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي "الأخير".

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الرابع في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية "منطقة الغرب"، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وبفارق نقطة وحيدة عن الاستقلال "الخامس".