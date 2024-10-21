"أفعلوها بسبب كريستيانو رونالدو!" .. اقتراح بترشيح النصر إلى كأس العالم للأندية على خطى فريق ليونيل ميسي

الثنائي غابا عن كأس العالم للأندية لسنواتٍ عديدة..

يبدو أن "ترشيح" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ قد زاد من حماس جماهير وإعلاميي نادي النصر السعودي، لرؤية فريقهم في هذه المسابقة الكبرى.

ميسي قاد إنتر ميامي الأمريكي، للتتويج بلقب "درع المشجعين" 2024؛ ليتم ترشيح فريقه لتمثيل الولايات المتحدة - صاحبة الأرض والجمهور -، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها صيف عام 2025 بـ"النظام الجديد".

وعن ذلك.. اقترح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الزهراني على اتحاد الكرة السعودي، عقد اجتماع عاجل؛ من أجل "ترشيح" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للمشاركة في المونديال.

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الزهراني قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "أمس رشح رئيس (فيفا)، نادي ميامي الأمريكي؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية؛ بسبب تواجد ميسي في صفوفه".

وشدد الإعلامي الرياضي على أن النصر، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونجومه العالميين، سيكونون إضافة كروية لهذا الحدث العالمي الكبير.

واختتم عبدالرحمن الزهراني تغريدته، برسالة إلى المسؤولين عن الرياضة في المملكة العربية السعودية؛ قائلًا: "أفعلوها مرة.. وبلا رعشة أيادي".

ومن ناحيته.. اعتبر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، "بطولة تسويقية" في الأساس؛ لذلك.. تحتاج إلى تواجد الأسماء الكبرى في عالم الساحرة المستديرة.

جستنيه أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم، على أن ترشيح النصر والاتحاد السعوديين، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب مشاركة الساحر البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال، وليونيل ميسي مع إنتر ميامي؛ سيزيد من قيمة مونديال الأندية.

كأس العالم للأندية 2025 بـ"النظام الجديد"؛ يشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم؛ وهم أبطال القارات المختلفة في السنوات الأربع الأخيرة أو "الأعلى تصنيفًا"، إلى جانب ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية - الدولة المستضيفة -.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هو الفريق السعودي الوحيد الذي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ باعتباره بطلًا للقاراة الآسيوية لعام 2021.