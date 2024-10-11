أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو "الخاصة" .. و"فزعة" الجماهير من أجل نجم العالمي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.

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"مفاجأة خاصة لكريستيانو رونالدو!" .. تركي آل الشيخ يعلن الاجتماع مع مسؤولي النصر بشأن مباراة عالمية

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن أنه سيعقد "اجتماعًا مهمًا" مع مسؤولي عملاق الرياض نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

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رد قانوني حاسم .. حقيقة "سرية" عقود كريستيانو رونالدو والنجوم العالميين مع السعودية!

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد "تسريب" رواتب أبرز النجوم العالميين، المحترفين في دوري روشن؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

"4 اتفاقات مهمة!" .. تفاصيل اجتماع تركي آل الشيخ مع مسؤولي النصر

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن "تفاصيل" اجتماعه مع مسؤولي نادي النصر، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"لقد أهنتني ورصيدك 4 جوائز فقط!" .. أنطونيو كاسانو يكشف عن تلقيه رسائل غاضبة من كريستيانو رونالدو

يبدو أن الصراع بين الإيطالي أنطونيو كاسانو، النجم الأسبق للعملاق الإسباني ريال مدريد، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في تصاعد مستمر. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"ما تشاهد المباراة أنت؟" .. نجم النصر ينفعل على مراسل انتقد السعودية بعد الهزيمة أمام اليابان

انفعل علي لاجامي، مدافع نادي النصر ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على أحد المراسلين الصحفيين، بعد هزيمة الأخضر أمام اليابان. "اقرأ التفاصيل"

الجدال انتهى .. تحديد ملعب مواجهة الاستقلال والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيرًا على الملعب الذي سيحتضن مباراة الاستقلال الإيراني والنصر السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أيام من النقاش والجدال. "اقرأ التفاصيل"

لحصد جائزة خاصة .. نجم النصر يطلب من الجمهور "الفزعة" وحسابات النادي على إكس تنتفض لدعمه!

طلب نجم النصر من جمهوره "الفزعة" لمساعدته على الفوز بجائزة خاصة في دوري روشن السعودي، ولم تتأخر حسابات النادي الجماهيرية على منصة إكس وهبت لمساعدته بالفعل. "اقرأ التفاصيل"