"4 اتفاقات مهمة!" .. تفاصيل اجتماع تركي آل الشيخ مع مسؤولي النصر

اجتماع قمة ضم رائد إسماعيل ومحمد الخريجي ومشاري الإبراهيم..

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن "تفاصيل" اجتماعه مع مسؤولي نادي النصر، مساء اليوم الخميس.

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آل الشيخ أكد في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، عقد اجتماع مع مسؤولي النصر، لبحث إقامة مباراة ودية كبيرة، ضمن فعاليات "موسم الرياض"؛ وسط أنباء عن أنها ستكون ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

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وفي هذا السياق.. أعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، منذ قليل، أن الاجتماع مع مسؤولي قلعة العالمي، أسفر عن 4 اتفاقات مهمة.

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وأشار معالي المستشار إلى أن أول هذه الاتفاقات؛ هو رعاية "موسم الرياض" لقناة نادي النصر الجديدة، بالإضافة إلى إقامة شراكة استراتيجية لإقامة مجموعة من المباريات الودية.

أما ثالث الاتفاقات التي تحدث عنها تركي آل الشيخ، بعد هذا الاجتماع، هو رعاية فيلم النصر الوثائقي؛ وأخيرًا.. المشاركة في تطوير تجربة الزائر لملعب ومتحف النادي.

جدير بالذكر أن "موسم الرياض" كان قد عقد مجموعة من الشراكات مع عملاق العاصمة الهلال أيضًا؛ منها تطوير ملعب "المملكة أرينا"، ورعاية قناة النادي.