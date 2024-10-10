لحصد جائزة خاصة .. نجم النصر يطلب من الجمهور "الفزعة" وحسابات النادي على إكس تنتفض لدعمه!

العشاق لبوا النداء!

طلب نجم النصر من جمهوره "الفزعة" لمساعدته على الفوز بجائزة خاصة في دوري روشن السعودي، ولم تتأخر حسابات النادي الجماهيرية على منصة إكس وهبت لمساعدته بالفعل.

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الحديث عن نواف بوشل الذي لعب أساسيًا أمام العروبة وقدم لقاءً جيدًا جدًا، وقد رُشح لجائزة "أفضل مهارة" في الجولة السادسة من الدوري السعودي، إذ يُنافسه إبراهيم بايش من الرياض وعلي الأسمري من الأهلي، وسيتوج الفائز بتصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بوشل توجه إلى جمهوره عبر إنستجرام وطلب دعمهم للفوز بالجائزة، وقد انتفضت حسابات النصر الكبرى على منصة إكس لمساعدته وحثت المشجعين على التصويت له، وهو ما حدث بالفعل وأدى إلى تقدم اللاعب للصدارة، لحظة كتابة تلك السطور، وسط منافسة شرسة من نجم الرياض.

GOAL

النصر كان قد هزم العروبة بثلاثية نظيفة على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وقد لعب بوشل أساسيًا على يسار الدفاع للمرة الأولى هذا الموسم، وقد صنع أحد أهداف فريقه.

الفريق العاصمي يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن الهلال في الصدارة.