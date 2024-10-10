"لقد أهنتني ورصيدك 4 جوائز فقط!" .. أنطونيو كاسانو يكشف عن تلقيه رسائل غاضبة من كريستيانو رونالدو

تطوير مثير في خلافات رونالدو وكاسانو..

يبدو أن الصراع بين الإيطالي أنطونيو كاسانو، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد الأسبق، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في تصاعد مستمر.

كاسانو قلل في وقتٍ سابق من رونالدو، معتبرًا أنه ليس من "أفضل 10 لاعبين في التاريخ"، وأنه لا يجيد اللعب على الرغم من تجاوزه الـ"900 هدف"، في مسيرته الكروية.

هذه التصريحات لم تعجب الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة؛ ليقوم بإرسال مجموعة من "الرسائل" إلى المهاجم الإيطالي السابق؛ حسب ما صرح به الأخير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزعم أنطونيو كاسانو في تصريحات مع بودكاست "BSMT"، أن كريستيانو رونالدو قام بإرسال "رسالة نصية" له؛ تتضمن عدد ألقابه وإنجازاته وجوائزه العديدة في عالم الساحرة المستديرة.

وأضاف كاسانو: "رونالدو أرسل لي بعد ذلك رسالة صوتية؛ قال فيها: (لقد أهنتني، لا تفعل أي شيء كهذا مرة أخرى.. لقد سجلت أنت 150 هدفًا، وفزت بأربع جوائز فقط)".

وكشف مهاجم ريال مدريد الأسبق عن أنه حرص على الرد على مهاجم الفريق النصراوي؛ حيث كتب له: "عزيزي كريستيانو استمع لي.. تعتقد أنني أهنتك؛ أنا فقط لا أحبك كلاعب ما المشكلة؟!".

وسخر كاسانو من كريستيانو رونالدو في نهاية تصريحاته، معتبرًا أن الأسطورة البرتغالية بذل جهدًا كبيرًا؛ من أجل أن يرسل إليه هذه "الرسائل".

جدير بالذكر أن كاسانو مثّل ريال مدريد، في موسم رياضي واحد فقط "2007-2008"، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية الإيطالية العملاقة؛ على رأسها إنتر وميلان وروما وبارما.