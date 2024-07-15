أخبار النصر اليوم | قرار أمني مفاجئ بشأن كريستيانو رونالدو وإبراهيم المهيدب يرد على "الاختراق الهلالي" للإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ15 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بشكل مفاجئ .. النصر يتحرك لحماية كريستيانو رونالدو "أمنيًا"

بشكل مفاجئ.. تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي؛ من أجل حماية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمنيًا. (طالع التفاصيل)

"هل تسرع بإعلان العودة للرياض؟" .. سلمان الفرج يفكر في الاعتزال بعد ورطة الهلال!

لا يزال مستقبل سلمان الفرج، قائد الهلال السابق، غامضًا بعد رحيله عن قلعة الأزرق بمسيرة استمرت 16 عامًا، ولكن يبدو أنها انتهت بمأزق. (طالع التفاصيل)

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"تحسبها بطولة للنصر" .. إعلامي يتعرض للسخرية بسبب احتفاله بتتويج لابورت باليورو!

احتفل نادي النصر، بالإنجاز التاريخي الذي دوّنه مدافعه إيمريك لابورت، بالتتويج مع منتخب إسبانيا، بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، للمرة الرابعة في تاريخ الماتادور. (طالع التفاصيل)

"سائق خاص و3 امتيازات كبرى" .. تفاصيل عرض الزوراء لإغراء سعد الشهري بتجاهل النصر!

تلقى المدرب الوطني سعد الشهري، عرضًا مغريًا من نادي الزوراء العراقي، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وسط العديد من الامتيازات التي تسعى لإغراء المدرب بتجاهل مفاوضات النصر. (طالع التفاصيل)

"الفوز على النصر بـ9 لاعبين مضحك" .. الدويش يثبت خطأ مقولة جماهير الهلال في كأس الملك!

ما أن توج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز ملحمي على النصر، حتى انتشرت مقولة الفوز على المنافس بتسعة لاعبين، مثل النار في الهشيم، وسط حالة من (الطقطقة) من قِبل جماهير الأزرق. (طالع التفاصيل)

النصر، الاتحاد وحمدالله .. ثلاثي الماضي يُلاحق حامد البلوي ويهدد استمراره مع الخلود

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية تتعلق بقدرة حامد البلوي الاستمرار في عمله مع نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، وذلك بسبب عدم إغلاقه للملف الأهم في ماضيه. (طالع التفاصيل)

"كريستيانو رونالدو ليس قدوتي وتوترت بسبب ميتروفيتش" .. نجم سلوفينيا يكشف المفاجآت في رحلة اليورو!

أجرى نجم سلوفينيا، فانيا دركوشيتش، حوارًا مطولًا، كشف خلاله عن كواليس تجربته في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وبلوغ منتخب بلاده دور الـ16، كما تحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو وألكساندر ميتروفيتش. (طالع التفاصيل)

الأهلي والنصر يقصان الشريط.. الكشف عن مواعيد مباريات الكبار في الدوري السعودي 2024-2025

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء أمس الأحد عن جدول مباريات الموسم الجديد لدوري روشن، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم. (طالع التفاصيل)

"نصراوي لا يتأثر بمزامير كذابين الزفة" .. الشيخ يحذر إبراهيم المهيدب من تصرف الرئيس السابق!

كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن رأيه إزاء إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر غير الربحية، وذلك عقب التغريدة التي أطلقها إثر تعادل فريق الكرة مع لوليتانو بهدف لمثله في أولى مبارياته بمعسكر البرتغال. (طالع التفاصيل)

"الأسبوع الذهبي" .. الرابطة تفاجئ جماهير الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بقرار تاريخي!

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مفاجأة جديدة، حول إعلان جدول مباريات الدور الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين، خلال موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

هييرو يحدد شرط رحيل إيمريك لابورت عن النصر!

"لا أمانع الاستماع إلى العروض المقدمة"، هكذا أثار الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة من الجدل، خلال شهر يونيو الماضي، حول الحديث عن موقفه حال تلقي عروضٍ لمغادرة قلعة الأصفر في الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

النصر يقطع الطريق على كريستال بالاس .. قرار صادم من سبورتنج لشبونة في صفقة ماركوس إدواردز

قررت إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، رفض عرضٍ مبدئي من كريستال بالاس الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الإنجليزي ماركوس إدواردز، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، في موسم الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

بعد الجدل الجماهيري والاستياء .. إبراهيم المهيدب يرد على اختلاق "مسؤولين هلاليين" لإدارة النصر

بطريقة غير مباشرة، رد إبراهيم المهيدب؛ رئيس نادي النصر السعودي "المؤسسة غير الربحية"، على الجدل الدائر خلال اليومين الماضيين بشأن الأجواء داخل مجلس الإدارة ومزاعم اختراقه من بعض المنتمين لنادي الهلال. (طالع التفاصيل)

رغم صناعته لهدف .. ساديو ماني يُثير استياء جمهور النصر بعد الودية الأولى في البرتغال

أثار ساديو ماني استياء جمهور فريقه النصر رغم صناعته لهدف الفريق الوحيد في المباراة الودية الأولى له في معسكره الإعدادي للموسم القادم والمقام في البرتغال حاليًا. (طالع التفاصيل)

مسعود أوزيل يختار الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. ويُدافع عن دوري روشن السعودي

علق النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق، على المقارنة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، متحدثًا عن التطور الذي شهده دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)