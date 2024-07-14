الأهلي والنصر يقصان شريط مباريات الكبار في الدوري السعودي 2024-2025

صدر اليوم جدول مباريات دوري روشن للموسم الجديد

كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأحد عن جدول مباريات الموسم الجديد لدوري روشن، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم.

ولم تُحدد اللجنة مواعيد الجولات الـ34، مشيرة إلى أن ذلك سيُعلن لاحقًا وخلال الموسم اعتمادًا على مواعيد مباريات الأندية السعودية في البطولات الخارجية.

وأوضح الجدول أن فريقي الأهلي والنصر سيقصان شريط المباريات الكبيرة في الموسم القادم، حيث سيلتقيان في الجولة الثالثة في الرياض، فيما ستشهد الجولة الرابعة كلاسيكو الهلال والاتحاد، بينما ستكون مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة.

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وقررت لجنة المسابقات جمع الديربيات الكبرى في جولة واحدة ستكون التاسعة، حيث سيلتقي خلالها الهلال مع النصر والاتحاد مع الأهلي والاتفاق مع القادسية.

الهلال سيفتتح مشواره بمواجهة الأخدود، فيما النصر سيلعب أمام الرائد، وسيستضيف الأهلي الصاعد حديثًا، العروبة، فيما سيلعب الاتحاد خارج ملعبه أمام الخلود، وستكون مواجهة الشباب والاتفاق أقوى مباريات الجولة الأولى.