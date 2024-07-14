النصر يقطع الطريق على كريستال بالاس .. قرار صادم من سبورتنج لشبونة في صفقة ماركوس إدواردز

بعد طلب النصر ضم الجناح الإنجليزي من سبورتنج لشبونة..

قررت إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، رفض عرضٍ مبدئي من كريستال بالاس الإنجليزي، من أجل التعاقد مع الإنجليزي ماركوس إدواردز، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، في موسم الميركاتو الصيفي.

وطالب المدير الفني لفريق كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر، بالتعاقد مع جناح جديد في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض رحيل الدولي الفرنسي مايكل أوليس، صاحب الـ22 عامًا، إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، مقابل 53 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، بأن النصر أبدى رغبة أيضًا، في ضم ماركوس إدواردز، فيما قررت إدارة سبورتنج لشبونة، رفض عرض كريستال بالاس بسبب قلة المادي؛ حيث تقدم النادي الإنجليزي بعرض قيمته 15 مليون يورو.

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واستقرت إدارة سبورتنج لشبونة، رفع قيمة المدة المتبقية من عقد إدواردز، الذي يستمر حتى صيف 2026، ليتراوح بين 20 و25 مليون يورو، فيما يتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو، علمًا بأن النادي البرتغالي سيحصل على نسبة 65 بالمائة فقط من نسبة الصفقة، في حال بيع اللاعب، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى نادي توتنهام، وفق اتفاق مسبق بين الناديين.

وانتقل ماركوس إدواردز إلى صفوف سبورتنج لشبونة، قادمًا من فيتوريا جيماريتش، في يناير 2022، وشارك اللاعب في 44 مباراة بكافة المسابقات، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما قاد سبورتنج للتتويج بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2023-2024، بعد تزعم صدارة الجدول، برصيد 90 نقطة من 34 مباراة.