"الأسبوع الذهبي" .. الرابطة تفاجئ جماهير الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بقرار تاريخي!

الرابطة تكشف عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025..

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مفاجأة جديدة، حول إعلان جدول مباريات الدور الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين، خلال موسم 2024-2025.

واستحدثت الرابطة نظامًا جديدًا في الموسم المُقبل، وهو (أسبوع الديربيات)، من أجل مزيد من الإثارة، كاشفًا عن استضافة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، لديربي العاصمة بين ناديي الهلال والنصر، وديربي المنطقة الغربية بين الاتحاد والأهلي، وقمة المنطقة الشرقية بين الاتفاق والقادسية.

وجاء هذا القرار من قِبل الرابطة، لإثراء المنافسة وإضافة المزيد من الإثارة، بالجميع بين الغريمين التقليديين من نفس المدينة، على أن يتجدد اللقاء بينهم في الجولة 26، ضمن الدور الثاني من المسابقة.

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ومن المقرر أن يتم اعتماد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية في 18 يوليو، ثم تحديد يوم 18 أغسطس، للإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست (من الثالثة حتى الثامنة)، بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في بطولتي دوري النخبة الآسيوية، ودوري أبطال آسيا 2، فيما يتم الإعلان عن مواعيد 5 جولات (من التاسعة حتى الثالثة عشرة)، في 30 سبتمبر، بعد تحديد هوية الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مواعيد الجولات (من الرابعة عشرة حتى الثانية والعشرين)، في 31 أكتوبر، بعد إعلان الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس الملك، فيما يتم إعلان الجولات المتبقية (من الجولة 23 إلى 34 والأخيرة)، في 22 فبراير 2025، بعد قرعة دور الـ16 من البطولات الآسيوية.

ومن المقرر أن يستهل الهلال، حامل اللقب، مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، بملاقاة الأخدود، فيما يلتقي النصر بنظيره الرائد، والأهلي مع العروبة، والاتحاد ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.