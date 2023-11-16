أخبار النصر اليوم | عودة المهاجم السابق للسعودية، وإزعاج رونالدو لجيرانه!

توصية طبية لأيمن يحيى لتجنب آلام الفخذ

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم النصر أيمن يحيى حاجته لتقوية أربطة الركبة ليتخلص من آلام الفخذ التي تلازمه منذ فترة وأبعدته عن معسكر المنتخب السعودي الأخير بعدما استدعاه المدرب روبيرتو مانشيني.

صاحب الـ22 عامًا، وحسب صحيفة الرياضية السعودية، سيبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي غدًا في عيادة النادي، على أن يخضع لجلسات تقوية الرباط الجانبي للركبة حتى زوال الآلام والشد العضلي الذي يُعاني منه منذ التدريب الأخير قبل مواجهة الوحدة الأخيرة.

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