أخبار النصر اليوم | عودة المهاجم السابق للسعودية، وإزعاج رونالدو لجيرانه!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 نوفمبر 2023
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توصية طبية لأيمن يحيى لتجنب آلام الفخذ
أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم النصر أيمن يحيى حاجته لتقوية أربطة الركبة ليتخلص من آلام الفخذ التي تلازمه منذ فترة وأبعدته عن معسكر المنتخب السعودي الأخير بعدما استدعاه المدرب روبيرتو مانشيني.
صاحب الـ22 عامًا، وحسب صحيفة الرياضية السعودية، سيبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي غدًا في عيادة النادي، على أن يخضع لجلسات تقوية الرباط الجانبي للركبة حتى زوال الآلام والشد العضلي الذي يُعاني منه منذ التدريب الأخير قبل مواجهة الوحدة الأخيرة.
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مانشيني يفاجئ الجماهير بـ"مبرر غريب" عن استبعاد ثلاثي الهلال والنصر والأهلي من المنتخب
مهد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لنهاية جيل كامل في صفوف الأخضر، وإعداد فريق جديد، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.
"هرم الفرعون رونالدو" يثير غضب جيران كريستيانو!
يبدو أن خطط كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لبناء قصر جديد في موطنه بمدينة لشبونة البرتغالية، لم تلق استحسان السكان الذين اشتكوا من أعمال البناء.
حسمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، موقفها من الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة، ضد مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.
لمزاملة بنزيما .. الاتحاد يُفاوض "مطرود النصر" لإعادته إلى دوري روشن
يُصر نادي الاتحاد على تدعيم صفوفه بمهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من تواجد الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والهدف الآن هو نجم تم الاستغناء عنه من جانب النصر خلال شتاء 2023.
رئيس إدارة دوري روشن يعد بانتقالات شتوية قوية ويؤكد: نبحث عن الكمال
أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال.