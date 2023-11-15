مانشيني يفاجئ الجماهير بـ"مبرر غريب" عن استبعاد ثلاثي الهلال والنصر والأهلي من منتخب السعودية

تصريحات ربما تزيد من غضب الجماهير السعودية ضده

مهد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لنهاية جيل كامل في صفوف الأخضر، وإعداد فريق جديد، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

مانشيني تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي، في أغسطس الماضي؛ حيث فشل في تحقيق أي انتصار - حتى الآن -، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل 3 هزائم.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة باكستان، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026: "الآن.. حان وقت بناء جيل جديد لمنتخب السعودية".

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وأكد المدير الفني الإيطالي، على أنه شاهد العديد من اللاعبين، خلال الفترة الماضية، مع إيمانه بامتلاك السعودية، أسماء صاعدة ذات موهبة كبيرة.

وعلى جانب آخر.. برر روبرتو مانشيني، استبعاد محمد كنو وسلطان الغنام وفراس البريكان، ثلاثي الهلال والنصر والأهلي على التوالي، من معسكر الأخضر السعودي الحالي؛ رغم تألقهم.

وكشف مانشيني، عن أنه حرص على استدعاء اللاعبين الجاهزين 100% فقط، إلى المعسكر الحالي، لافتًا في نفس الوقت، أن الباب مفتوح أمام جميع الأسماء، للانضمام إلى المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن مانشيني تعرض لهجوم عنيف؛ بسبب استبعاد الغنام وكنو والبريكان؛ حيث اعتبرت الجماهير الرياضية، أنهم الأفضل في مراكزهم على مستوى السعودية.