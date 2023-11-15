"هرم الفرعون رونالدو" يثير غضب جيران كريستيانو!

حالة من الغضب تسيطر على جيران أسطورة كريستيانو رونالدو..

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يبدو أن خطط كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لبناء قصر جديد في موطنه بمدينة لشبونة البرتغالية، لم تلق استحسان السكان الذين اشتكوا من أعمال البناء.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن هناك بعض الصعوبات في أعمال البناء الخاصة بالقصر الذي يبعد 20 دقيقة غرب مدينة لشبونة، وتقدر قيمته بنحو 22 مليون يورو، ما يجعله أغلى منزل في البرتغال.

ومن المقرر أن يتكون القصر من 4 طوابق، ويتضمن واجهات مصنوعة بالكامل من الزجاج، مما يسمح بإطلالات خلابة على المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك هناك خطط تشمل بناء غرفة سينما، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس، بالإضافة إلى 4 أجنحة فاخرة.

وبطبيعة الحال، أدى إنشاء مثل هذا المبنى المعقد إلى بعض الصعوبات أثناء البناء، حيث أفاد التقرير أنه كان لا بد من زيادة الميزانية وتأجيل الموعد النهائي لإنهاء العمل، وهذا ما لم يكن جيدًا مع جيران رونالدو المستقبليين.

وقال أحد السكان في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "لقد أمضينا ثلاث سنوات في البناء، المنزل كبير جدًا لدرجة أنه يبدو وكأنه مستشفى".

وأضاف: "لقد تم قطع شارعي لعدة أشهر، وحديقتي مليئة بالغبار، كل ذلك بسبب هرم الفرعون رونالدو."

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وحسب للتقرير، من المتوقع أن يستمر البناء حتى يونيو 2024، ومع ذلك، فإن عقد رونالدو في النصر يمتد حتى يونيو 2025، مما يعني أنه يمكن أن يقضي عامًا إضافيًا في إجراء تعديلات محتملة قبل العودة في النهاية إلى وطنه، بينما يأمل جيرانه في المستقبل ألا يكون الأمر كذلك.

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