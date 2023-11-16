رئيس إدارة دوري روشن يعد بانتقالات شتوية قوية ويؤكد: نبحث عن الكمال

رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي يتحدث عن كل ما يخص مستقبل دوري روشن

SHAHID

أكد مايكل إيمينالو رئيس إدارة كرة القدم برابطة دوري روشن السعودي، على أن الجميع متحمس لما حدث في النصف الأول من الموسم، مُشيرًا في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا، وأن الطموح هو الوصول إلى الكمال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح إيمينالو خلال تصريحات للمركز الإعلامي لرابطة دوري المحترفين: "من الواضح جدًا أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى إصلاح، ولكننا نشعر بالتشجيع الشديد، بعد التقدم الذي تم إحرازه حتىالآن، وجودة المباريات أصبحت أفضل ومثيرة للإعجاب".

مايكل تحدث أيضًا عن أهداف الدوري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قال: "أتمنى ألا يكون الأمر مزدحمًا، لأن العمل الذي أنجزناه مثيرًا للاهتمام وقويًا للغاية، وأعتقد أن معظم الأندية لديها ما تحتاج، ونأمل أن يتحول هذا الاهتمام إلى العمل داخل مرافق التدريب لتحسين هؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف والأداء".

وأضاف: "الآن نحتاج إلى تحسين إضافي في أي نادي، ومع مرور الوقت والاستعداد نعتقد أنه سيكون إضافات على أعلى مستوى".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتحول إيمينالو للحديث عن رؤية الرابطة بشأن الدوري، حيث قال: "نُريد رفع معايير وتحسينها سواء للدوري أو الأندية، وذلك عن طريق تحسين الأداء على أرض الملعب والأكاديميات، ورفع معايير التدريب وتطوير الشباب، وتحسين رفاهية الموظفين واللاعبين في المملكة".

وأوضح: "نُريد أن نقدم دوري يتمتع بطموح لا يُصدق والترفيه للجميع، والتواصل عالميًا مع كل شخص يُريد تحسين نوعية حياتهم، ولكن أيضًا توسيع حياتهم المهنية، وأعتقد أن هذه نقاط تسويقية، ونحن نعلم جيدًا أننا نستطيع أن نقوم بذلك، واللاعبين يعرفون أن الدوري طموح للغاية من أجل تحسين اللعبة، ونمتلك الموارد اللازمة لدعم نوايانا وهذا يُساعدنا كثيرًا".

واختتم مايكل تصريحاته قائلًا: "تواجد لاعبين مثل رونالدو وبنزيما ونيما وماني ومحرز وغيرهم، يجعلنا محظوظين، لأنهم كانوا الأفضل لفترة طويلة جدًا في صناعتنا، وسنواصل دعمنا واستغلال كل فرصة متاحة لدينا لجلب المزيد من الأفراد الموهوبين الذين يرغبون في القدوم إلى المملكة المفتوحة للأعمال التجارية".

SHAHID