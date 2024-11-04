أخبار النصر اليوم | "ضحية" صفقة جيوكيريس .. ومطالبة بالاعتذار إلى رئيس الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن طريقة العين الإماراتي واضحة للغاية، مؤكدًا استعداد الأصفر للمواجهة التي يستضيفها ملعب الأول بارك، مساء الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كشفت مصادر صحفية عن قيمة صفقة انتقال لاعب الوسط السعودي عبد الملك الجابر من فريقه، زيلجيزنيكار البوسني، إلى النصر السعودي، والتي جعلته صاحب أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البوسني.

كشف الناقد الرياضي علي هبه، عن أزمة ثابتة يعاني منها النصر، وكذلك الأهلي والاتحاد، فيما يحاربها نادي الهلال بالخصم من الرواتب، مضيفًا أن سلطان الغنام هو الضحية الجديدة لتلك الأزمة.

بدأ النصر يضع خطط دعم الصفوف للموسم القادم مبكرًا جدًا، حيث أفادت صحيفة "أووجو" البرتغالية أنه يستهدف التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد.

وجه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، رسالة اعتراض، شديدة اللهجة، ضد منع فهد بن نافل، من دخول ملعب الأول بارك بسيارته، لحضور مباراة الديربي بين النصر والهلال، في الجولة التاسعة من دوري روشن.

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات جديدة، فيما يتعلق بأحداث مباراة الديربي بين النصر والهلال، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

GOAL

شهدت تدريبات النصر الجماعية، مساء الأحد، غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بالتواجد في النادي الصحي، في ظل تحضيرات الأصفر لمواجهة العين الإماراتي، الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية.

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن شعار الأندية الأربعة الكبار، في السعودية، قد انتهى، مضيفًا أن الهلال قد اكتسح الجميع وقد سلسلة من اللاهزيمة أمام النصر والاتحاد والأهلي، كما طالب بعودة العقول السعودية لإدارة الأندية.

رغم أن لقاء جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مع برونا بيانكاردي؛ صديقة نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، مر عليه عدة أيام إلا أنه لا يزال يشغل الصحف العالمية، كونه "حدثًا استثنائيًا"!