رقم مرعب .. النصر يجعل عبد الملك الجابر صاحب أغلى صفقة بيع في تاريخ البوسنة!

النصر حسم الصفقة لصالحه برقم مرعب

كشفت مصادر صحفية عن قيمة صفقة انتقال لاعب الوسط السعودي عبد الملك الجابر من فريقه، زيلجيزنيكار البوسني، إلى النصر السعودي، والتي جعلته صاحب أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البوسني.

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صاحب الـ20 عامًا يحظى بأيام ممتازة مع فريقه، والذي انضم له صيف 2023 عقب تجربة قصيرة مع دينامو زغرب، لكنه فضل العودة إلى السعودية والتعاقد مع النصر.

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موقع Reprezentacija.ba البوسني أوضح أن قيمة الصفقة وصلت إلى 5 ملايين يورو، مما يجعل اللاعب السعودي أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري البوسني، مشيرًا إلى أن الجابر سيُتم موسمه مع ناديه بالإعارة من النصر قبل بدء مغامرته الجديدة.

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وأوضح الموقع أن اللاعب غاب عن مباراة فريقه أمس في الدوري لتواجده في الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الانضمام إلى النصر.

يُشار إلى أن الجابر أحد لاعبي برنامج ابتعاث اللاعبين السعوديين، حيث قضى معه 4 أشهر قبل أن يخوض فترة معايشة لمدة شهر مع جينك البلجيكي انضم بعدها لمدة 6 أشهر إلى دينامو زغرب ثم وقع أول عقد احترافي في مسيرته الأوروبية مع زيلجيزنيكار.