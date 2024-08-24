أخبار النصر اليوم | صورة "هلالية" ساخرة من العالمي .. وليونيل ميسي يُبرئ كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 24 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 24 أغسطس 2024.

بعد موافقة النصر على "شرط البيع" .. خطوة تفصل موهبة كورينثيانز عن دوري روشن!

تترقب جماهير نادي النصر، الإعلان الرسمي عن ثالث صفقاته الرسمية، خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث يستعد النادي لضم موهبة كورينثيانز البرازيلي، ويسلي، خلال الساعات المُقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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"تأخروا كثيرًا" .. لويس كاسترو مُهدد بالإقالة من النصر في هذا الموعد!

أصبح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قريبًا من مغادرة قلعة الأصفر، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق في الموسم الجديد، بين خسارة كأس السوبر، وبدء الدوري بالتعادل. "اقرأ التفاصيل"

"حتى لا نكرر موسم النسيان" .. إعلامي سعودي يدق ناقوس الخطر بشأن صفقات النصر

دق الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، ناقوس الخطر داخل جدران نادي النصر، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، كاشفًا عن المسار الصحيح للإدارة من أجل إعادة الفريق لمنصة البطولات. "اقرأ التفاصيل"

النصر يتفق مع صفقته الثالثة .. واجتماع بين كريستيانو رونالدو وجويدو فينجا قبل الحدث التاريخي!

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة داخل نادي النصر السعودي؛ في ظل الأزمات العديدة التي يُعاني منها هذا الكيان الرياضي الكبير. "اقرأ التفاصيل"

"يقدم وصفات للطبخ" .. صورة ساخرة من مسؤول الهلال بعد أزمة استقالة المهيدب!

لا تزال أزمة نادي النصر تلقى بظلالها على كافة الأوساط الرياضية، بعد تقدم إبراهيم المهيدب باستقالته من رئاسة الشركة غير الربحية، بداعي عدم منحه الصلاحيات كاملة لإدارة النادي. "اقرأ التفاصيل"

"هكذا قدم ليونيل ميسي دليل براءة كريستيانو رونالدو من أزمة النصر!"

"كريستيانو رونالدو يتحكم في تشكيل نادي النصر!".. أكثر جملة نسمعها، منذ انضمام الأسطورة البرتغالية إلى العملاق السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023". "اقرأ التفاصيل"

جويدو يفجر غضبًا نصراويًا .. مسؤول سابق يطالب بإنقاذ "شعار الجزيرة العربية" ويحذر من الأسوأ!

وجه الأمير الوليد بن بدر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، رسالة هجومية ضد رغبة الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، بتغيير شعار النادي، خلال الموسم الرياضي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"