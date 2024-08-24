بعد موافقة النصر على "شرط البيع" .. خطوة تفصل موهبة كورينثيانز عن دوري روشن!

تفاصيل عقد ويسلي مع النصر..

تترقب جماهير نادي النصر، الإعلان الرسمي عن ثالث صفقاته الرسمية، خلال موسم الميركاتو الصيفي، حيث يستعد النادي لضم موهبة كورينثيانز البرازيلي، ويسلي، خلال الساعات المُقبلة.

وكان النصر قد افتتح موسم الميركاتو، بإعلان التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما تعاقد مع سالم النجدي، قادمًا من الفتح، بعقد لمدة 5 مواسم.

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وذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، أن النصر أتمّ الاتفاق الشفهي مع مسؤولي كورينثيانز، لضم ويسلي، مقابل 20 مليون دولار، فيما يتم تبادل العقود، مضيفًا أن النادي البرازيلي سيملك نسبة من بيع عقد اللاعب لأي نادٍ مستقبلًا.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة ESPN أن عقد ويسلي مع النصر سيكون لمدة 4 مواسم مقبلة، وستتراوح نسبة كورينثيانز في بيع عقد اللاعب مستقبلًا، ما يتراوح بين 15 و20%

وكان ويسلي (19 عامًا) يرتبط بعقد مع كورنثيانز حتى صيف 2029، فيما خاض اللاعب 46 مباراة رسمية في كافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.