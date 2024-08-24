"تأخروا كثيرًا" .. لويس كاسترو مُهدد بالإقالة من النصر في هذا الموعد!

هل انتهت رحلة كاسترو مع النصر؟

أصبح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قريبًا من مغادرة قلعة الأصفر، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق في الموسم الجديد، بين خسارة كأس السوبر، وبدء الدوري بالتعادل.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

واستهل النصر مشواره في موسم 2024-2025، بالفوز على التعاون بنتيجة (2-0)، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام الهلال، في المباراة النهائية، بنتيجة (1-4)، ثم بدأ مهمة دوري روشن السعودي، بتعادل مخيب للآمال مع الرائد بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، أن مباراة النصر المُقبلة أمام الفيحاء، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، مساء الثلاثاء المُقبل، ستكون الأخيرة لكاسترو، وسيتم التعاقد مع جهاز فني جديد.

وأضاف القحطاني "للأسف الشديد، تأخر النصراويون، وعلى مر الإدارات، نفس الأخطاء تتكرر، مع صفوان السويكت ومسلي آل معمر، وكذلك إبراهيم المهيدب، وإن اختلف المهيدب بأنه أراد رحيل كاسترو، وكان يُفترض إقالة كاسترو من نهاية الموسم الماضي، فالمدرب قدم كل ما لديه، والنصر يستحق مدربًا أفضل، كما أن علاقة كاسترو مع اللاعبين باتت شبه سيئة، والدليل تصريح سامي النجعي، واستياء بروزوفيتش أثناء مغادرة مباراة الرائد، كونه يلعب في مركز مختلف".

وتابع "النصر يحتاج لحل المعضلة الأساسية في مركز المحور الدفاعي، إما بعودة مارسيلو بروزوفيتش، أو بضم لاعب أجنبي بديل، وإن تم الاستغناء عن أندرسون تاليسكا".

وكان إبراهيم المهيدب قد تقدم باستقالته من رئاسة شركة نادي النصر، بداعي عدم الحصول على كافة الصلاحيات الإدارية، التي تمنحه حق إقالة لويس كاسترو والتعاقد مع مدير فني بديل، وضم 3 صفقات عالمية جديدة، علمًا بأن كاسترو حظي بدعم قائد النصر كريستيانو رونالدو، الذي يرى أن الفريق بحاجة للتدعيمات أكثر من حاجته لإقالة المدرب.