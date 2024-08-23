"يقدم وصفات للطبخ" .. صورة ساخرة من مسؤول الهلال بعد أزمة استقالة المهيدب!

الحملة النصراوية مستمرة لإقالة جويدو ورائد إسماعيل..

لا تزال أزمة نادي النصر تلقى بظلالها على كافة الأوساط الرياضية، بعد تقدم إبراهيم المهيدب باستقالته من رئاسة الشركة غير الربحية، بداعي عدم منحه الصلاحيات كاملة لإدارة النادي.

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وذكرت تقارير أن المهيدب قدم استقالته لأنه لم يحصل على الصلاحيات الكاملة، التي تمنحه حق إقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، والتعاقد مع ثلاث صفقات عالمية جديدة، ليكرر واقعة لؤي ناظر الذي استقال من رئاسة الاتحاد، بعد أيام من فوزه بالرئاسة بالتزكية، نظرًا لعدم حصوله على الصلاحيات، بعد تراجع الإدارة الرياضية عن إتمام التعاقد مع المدرب ستيفانو بيولي، بناءً على طلب كريم بنزيما، قائد فريق الكرة، بضم مدرب فرنسي، وهو ما تحقق بالتعاقد مع لوران بلان.

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ونشر الإعلامي الرياضي فيصل القيران، عبر منصة (إكس)، صورة للرئيس التنفيذي للهلال، ستيف كالزادا، برسالة ساخرة قال فيها "اللي محتار ايش يتعشى يتصل على كالزادا ياخد نصيحته. ترى عنده أنواع كثيرة من وصفات الطبخ واحتمال هو يطبخ لك، وفاضي لا شغل ولا مشغله بعد ماخد ابن نافل صلاحياته وقرطوه بالمطبخ".

وباتت جماهير النصر معترضة على عدم منح إبراهيم المهيدب، الصلاحيات كاملة على غرار فهد بن نافل، رئيس شركة الهلال غير الربحية، في إطار حملة جماهيرية نصراوية لإبعاد الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، والمدير التنفيذي رائد إسماعيل.

Shahid

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، قد طالب بالإبقاء على لويس كاسترو، مبينًا أنه من الأفضل توفير النفقات حول دفع الشرط الجزائي في عقده، لاستقطاب عناصر جديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي.