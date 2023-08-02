أخبار النصر اليوم | صفقة "ستكون حديث العالم" .. وموقف ساديو ماني من مباراة الزمالك

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أغسطس 2023م

GOAL

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

هل يظهر ماني أمام الزمالك؟ كاسترو يحدد موقفه

انضم النجم السنغالي ساديو ماني بشكل رسمي إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل مواجهة العالمي أمام الزمالك المصري، في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال (طالع التفاصيل).

صفقة دفاعية في النصر "ستكون حديث العالم"

أعلن الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، اقتراب نادي النصر، من التعاقد مع صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب الحارثي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن ميركاتو النصر: "على فكرة ما خلصوا.. باقٍ لهم صفقة في الدفاع ستكون حديث العالم".

أنباء سيئة للأهلي والنصر.. مانشستر يونايتد ينتظر رحيل أحد نجمَيه لضم سفيان أمرابط!

يقترب المغربي الدولي سفيان أمرابط من اللعب لصفوف مانشستر يونايتد، في ظل رغبة قوية من المدرب إريك تين هاج في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط القوي (طالع التفاصيل).

"عزومة على القهوة وكريستيانو رونالدو مثل أي لاعب" .. ماذا يحدث قبل قمة النصر والزمالك الحاسمة؟

أثار مؤتمر النصر السعودي والزمالك المصري، مساء اليوم الأربعاء، الجدل في الشارع الرياضي العربي، قبل القمة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية (طالع التفاصيل).

مدرب الزمالك لا يشعر بـ"الخوف" من نادي النصر

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على استعداد فريقه التام؛ لمواجهة النصر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "لماذا نشعر بالخوف من النصر؟.. يملك نجوم عالميين، ولكن المباراة في النهاية 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا".

الهلال مدلل؟ "رونالدو وماني خير دليل على ذلك!"

في ظل الصراع الشرس بين أندية المملكة وجماهيرها خلال السنوات الماضية، والذي تفوق فيه الهلال، أطلقت جماهير النصر الغريم التقليدي اسم "المدلل" على الزعيم، ولكن هناك أمرًا أثبت عكس ذلك (طالع التفاصيل).

GOAL