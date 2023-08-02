هل يظهر ماني أمام الزمالك؟ كاسترو يحدد موقفه

أحمد رفعت
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تعرف على موقف ماني من مواجهة الزمالك

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انضم النجم السنغالي ساديو ماني بشكل رسمي إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل مواجهة العالمي أمام الزمالك المصري، في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

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ويستعد النصر لمواجهة الزمالك مساء الخميس، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ساديو ماني سيجري اختبارات بدنية بطلب من البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وفي حالة جاهزية ماني البدنية، قد يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال مباراة النصر أمام الزمالك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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ونجح النصر في حسم التعاقد مع ماني، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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