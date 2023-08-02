الهلال مدلل؟ "رونالدو وماني خير دليل على ذلك!"

هل يستحق الهلال لقب المدلل؟

GOAL

في ظل الصراع الشرس بين أندية المملكة وجماهيرها خلال السنوات الماضية، والذي تفوق فيه الهلال، أطلقت جماهير النصر الغريم التقليدي اسم "المدلل" على الزعيم، ولكن هناك أمرًا أثبت عكس ذلك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ولكن في سوق الانتقالات الصيفي 2023، نجحت الأندية السعودية في إبرام تعاقدات نارية، ولكن جماهير الهلال لا تشعر بالرضا حتى الآن، بسبب عدم التعاقد مع نجوم من الصف الأول من وجهة نظرهم.

وعلق الإعلامي الرياضي حمود القحطاني عبر حسابه على "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ساخرًا من مقولة "الهلال مدلل"، مدللًا على ذلك بتعاقدات النصر.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "قيمة صفقتي كريستيانو وماني فقط مليار ونصف، ويقولون الهلال مدلل".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأعلن النصر أمس الثلاثاء عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، لينضم إلى كتيبة النصر، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024.

GOAL