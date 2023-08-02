الصفقة تقترب.. مانشستر يونايتد ينتظر رحيل أحد نجمَيه لضم سفيان أمرابط!

النجم المغربي يتسابق عليه كبار العالم

يقترب المغربي الدولي سفيان أمرابط من اللعب لصفوف مانشستر يونايتد، في ظل رغبة قوية من المدرب إريك تين هاج في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط القوي.

مانشستر يونايتد ينتظر رحيل أي من دوني فان دي بيك المرغوب في ضمه على سبيل الإعارة من قبل ريال سوسييداد الإسباني، أو البرازيلي فريد الذي يتوصل برغبة من كل من فولهام وروما في ضمه كي ينجز ملف ضم أمرابط.

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وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن فيورنتينا سيطلب مبلغًا يصل إلى 39 مليون يورو من أجل ضم الدولي المغربي الذي بات هدفًا لكبار أوروبا منذ تألقه في كأس العالم 2022.

لم تعد الأمور سرًا، خصوصًا بعد أن أبلغ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إدارة فيورنتينا برغبته في الرحيل بشكل نهائي.