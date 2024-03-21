أخبار النصر اليوم | رئيس الأهلي يهاجم النصراويين ووليد الفراج يكذب مسلي آل معمر

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي النصر اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو: سألعب حافي القدمين في هذه الحالة.. ولهذا أحب البقاء في المنزل!

أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو بحوار قصير لموقع منصة "بينانس" للتداول الرقمي، عبر فيه عن بضعة جوانب من حياته الشخصية والمهنية. (طالع التفاصيل)

السعودية تبدأ المحادثات مع نجم ميلان .. وبايرن ميونخ يهدد الصفقة!

على الرغم من دخول مراحل الحسم في جميع المسابقات؛ يبقى سوق الانتقالات، هو المستحوذ على الجزء الأكبر من اهتمام عشاق الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو | "رسالة ساخرة للنصر والاتحاد والأهلي" .. رد قاس من ياسر القحطاني بعد التشكيك في نزاهة الهلال

حرص ياسر القحطاني، أحد أفضل مهاجمي نادي الهلال السعودي عبر التاريخ، على الرد على كل المشككين في إنجازات الفريق الأزرق؛ خاصة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

النصر يُحاول حل أزمته الدفاعية أمام الهلال بحل من "خارج القائمة"

يُحاول النصر البحث عن حلول لأزمته الدفاعية قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي، ولذا أرسل لاتحاد كرة القدم السعودي مستفسرًا عن حل وجده خارج قائمته المحلية. (طالع التفاصيل)

"النصر استفزنا" .. رئيس الأهلي يُهاجم لجنة الانضباط ويكشف موقفه من طلب الهلال

هاجم خالد العيسى رئيس النادي الأهلي لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم واصفًا قرارها بفرض عقوبات على الفريق وجمهوره بغير المنطقية. (طالع التفاصيل)

إجابات غامضة .. المسحل يزيد غضب النصراويين من غياب العقيدي عن آسيا

زاد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي من غضب النصراويين بشأن غياب حارس المرمى نواف العقيدي عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا. (طالع التفاصيل)

حددت البديل .. شركة النصر تتخذ قرارها في استقالة مسلي آل معمر

اتخذت إدارة شركة النصر قرارها بشأن استقالة رئيسها ومؤسسة النصر غير الربحية، مسلي آل معمر، وكذلك وعبد العزيز العمران عضو المؤسسة والشركة معًا. (طالع التفاصيل)

"رحلة الصين" .. مفاجأة في أسباب استقالة مسلي آل معمر وابتعاد الأمير خالد بن فهد عن النصر!

استقر مسلي آل معمر رئيس شركة النصر غير الربحية، على الاستقالة من منصبه، كما قرر الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز العضو الذهبي الابتعاد عن النادي، ليتم الكشف عن الأسباب وراء هذه القرارات. (طالع التفاصيل)

"لو تعبي قميص النصر إعلانات فلن تكفي" .. وليد الفراج يكذب مسلي آل معمر بسبب صفقة كريستيانو رونالدو!

بين تأكيدات مسلي آل معمر ونفي سعد اللذيذ؛ احتار الجمهور، بشأن "الجهة" التي تكفلت بقيمة صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

إيمريك لابورت يكشف الحقائق .. "أخلاق" كريستيانو رونالدو وسر انتقاله إلى النصر

كشف الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع النصر السعودي، عن "سر" رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

قبل مرحلة الحصاد .. الكشف عن موعد عودة سلطان الغنام إلى مباريات النصر

عانى نادي النصر السعودي خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، من عديد الإصابات المؤثرة؛ حيث كان سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، أحد الضحايا. (طالع التفاصيل)

أزمات آرسين فينجر واختراع لويس فان خال .. مدربون سبقوا لويس كاسترو في العجز أمام الحلول الفنية!

مدربون كبار، لكن نقطة ضعف وحيدة جعلت منهم عاجزين! (طالع التفاصيل)

"لا تعشموا أحدًا" .. صدمة كبيرة بسبب عودة سعود آل سويلم إلى النصر!

تُسيطر أزمة إدارة نادي النصر على الساحة الكروية السعودية خلال الوقت الحالي، بعد أن قرر مسلي آل معمر رئيس النادي تقديم استقالته من منصبه. (طالع التفاصيل)

"النصر سيهبط في هذه الحالة!" .. تحذير شديد بعد مطالبات عودة سعود آل سويلم

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ على "التغييرات الإدارية" المرتقبة داخل نادي النصر، بعد قرارات الرئيس مسلي آل معمر، وعضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد. (طالع التفاصيل)

طلب "أخير" من خالد بن فهد قبل الرحيل عن النصر .. وأسماء مفاجئة تستعد للرئاسة

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قدّم "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، طلبًا أخيرًا للمقربين منه؛ قبل الابتعاد عن الساحة الرياضية بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

SHAHID