"لا تعشموا أحدًا" .. صدمة كبيرة بسبب عودة سعود آل سويلم إلى النصر!

هل يعود سعود آل سويلم لرئاسة النصر؟

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تُسيطر أزمة إدارة نادي النصر على الساحة الكروية السعودية خلال الوقت الحالي، بعد أن قرر مسلي آل معمر رئيس النادي تقديم استقالته من منصبه.

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وكان الإعلامي علي العنزي قد أعلن عن أن مسلي آل معمر اتخذ قراره رسميًا بالاستقالة من رئاسة مجلس إدارة الشركة غير الربحية بنادي النصر.

وتداولت الجماهير اسم سعود آل سويلم من أجل العودة لرئاسة نادي النصر مرة أخرى، ولكن الإعلامي عبد العزيز المريسل فند تلك الأقاويل.

وقال المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ما ودي أصدم أحد، بس الشامخ سعود آل سويلم لم يجتمع مع أحد أمس ولا قبله، والأكيد ما عنده نية حتى اللحظة في العودة للمشهد الرياضي".

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وأضاف: "أبو محمد موجود الآن في أوروبا مع عائلته، الله يوفقه ويسعده، بس لا أحد يعشم أحد بمثل هذه الأخبار التي هي بمثابة حلم لنا جميعًا فاللي فينا كافينا".

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