إجابات غامضة .. المسحل يزيد غضب النصراويين من غياب العقيدي عن آسيا

رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن غياب حارس مرمى النصر عن مباريات دوري أبطال آسيا

زاد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي من غضب النصراويين بشأن غياب حارس المرمى نواف العقيدي عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا.

العقيدي كان قد عوقب بالإيقاف لـ5 أشهر بجانب الغرامة المالية على خلفية اتهامه من المدرب روبرتو مانشيني بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023، وقد طُرد من المعسكر الذي كان مقامًا في قطر في قرار أثار جدلًا واسعًا.

الجدل صاحب قرار الإيقاف وإن كان يسري قاريًا أم لا، وقد حسمه الاتحاد الآسيوي بالتأكيد على عدم إيقاف اللاعب في دوري الأبطال والسماح بتواجده في المباريات، لكن رغم ذلك لم يلعب وأكد المدرب لويس كاسترو أنه ممنوع من اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المسحل سُئل عن الأمر وإن كان قرار إيقاف اللاعب يمتد للبطولات الخارجية فأجاب "نحن لا نتحدث عن بطولات خارج نطاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، دوري الأبطال يقع تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ومدرب النصر تحدث في الموضوع كذلك. هذا الملف أغلق بالنسبة لنا".

الجمهور النصراوي أبدى غضبه من إجابات المسحل لأنها لم تقطع الشك باليقين، وقد صب العديد منهم جام غضبه على الإدارة برئاسة مسلي آل معمر للتهاون في هذا الملف، حيث يرون أن غياب العقيدي ساهم في الخروج من البطولة وتدمير حلم اللعب في كأس العالم للأندية.