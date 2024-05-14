أخبار النصر اليوم | رونالدو أمام "المنشطات" ونصراوي يترشح للهلال وعرض سعودي يحاول خطف ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"خلوها بلاش!" .. إعلامي غاضب بسبب الوضع قبل ديربي النصر والهلال

تسبب الوضع الحالي لدوري روشن السعودي في غضب الإعلامي الرياضي محمد الدويش قبل ديربي الرياض بين النصر والهلال. (طالع التفاصيل)

خاص | بعد الاتهامات الجماهيرية .. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" قبل ديربي النصر والهلال

"استثناء كريستيانو رونالدو!".. هكذا زعمت بعض الجماهير الرياضية السعودية؛ بشأن عدم خضوع الأسطورة البرتغالية، لـ"فحص" الكشف عن المنشطات، منذ الانضمام إلى نادي النصر. (طالع التفاصيل)

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"3 أجانب دفعة واحدة" .. النصر يحدد ضحايا الصفقات الصيفية المرتقبة

يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، حددوا أسماء المحترفين الأجانب، الذين سيرحلوا عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

لوكا على طبق من ذهب للسعودية .. ريال مدريد يرفض طلب مودريتش الأخير!

رفض ريال مدريد طلب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، بشأن موعد رحيله عن قلعة الميرنجي، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

تحرك جديد .. "المنشطات" تفحص نجوم النصر في مقر النادي قبل ديربي الهلال

تواجدت لجنة الرقابة على المنشطات، داخل مقر نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، أمام الهلال. (طالع التفاصيل)

"حقيقة أم استفزاز للجماهير؟" .. نصراوي متعصب يعلن ترشحه لرئاسة الهلال

أعلن أحد "المنتمين" إلى نادي النصر، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، في الانتخابات المقررة في صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

صحفي مقرب من كريستيانو رونالدو يكشف .. خطة اللاعب والسعودية تقاتل لاستمراره مع النصر لهذا السبب!

بدأت ملامح "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تتضح نوعًا ما. (طالع التفاصيل)

الجهاز الطبي في الهلال يُفاجئ جورج جيسوس بشأن تواجد سالم الدوسري أمام النصر

يحل الهلال ضيفًا على النصر في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم، وقد حسم الجهاز الطبي في النادي الأزرق موقف النجم سالم الدوسري من خوض اللقاء. (طالع التفاصيل)

الهلال يتفوق على "الأهلي والنصر معًا" .. أكثر الأندية صرفًا في سوق الانتقالات 2023-24

في مفاجأة كبرى.. سرب برنامج "دورينا غير"، أرقام صرف الأندية السعودية، على الصفقات وفسخ عقود اللاعبين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

ليس الأهلي .. فريق سعودي ينتظر رحيل ساديو ماني عن النصر لضمه

في مفاجأة جديدة.. يعمل مسؤولو أحد الأندية السعودية؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

لعنة لم يسلم منها إلا مانشستر يونايتد .. "نحس" كريستيانو رونالدو يصل إلى النصر!

حفل ضخم، أضواء واحتفالات، جمهور محتشد في مدرجات الأول بارك، كاميرات من مختلف أنحاء العالم تقف على جنبات الملعب، الجميع انتظر حتى خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز وأبنائهما من الممر القادم من غرف خلع الملابس، ومن هنا بدأت اللعنة. (طالع التفاصيل)

"تجاهل الهلال وممر شرفي للبراعم" .. تفكير النصر في الديربي بين الجد والسخرية

"هل سيقيم النصر (ممرًا شرفيًا) لنادي الهلال؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة، قبل ديربي الرياض الكبير بين الفريقين، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

محمد الدعيع يكذب فهد الهريفي ويورطه مع الجمهور: لم يحدث أن أقام الهلال ممرًا شرفيًا للنصر!

وضع محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال السعودي، فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، في مأزق أمام الجماهير بعدما خرج لتكذيب الفكرة التي يروج لها على مدار اليومين الماضيين. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو لا يتوقف .. أكبر استثمار بحياته و"السعودية و4 دول عربية في الصورة"

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عازم على اقتحام عالم الاستثمارات بقوة؛ حيث أنه لا يتوقف أبدًا عن ذلك، منذ سنواتٍ عديدة. (طالع التفاصيل)

المحادثات بدأت .. فريق أوروبي مفاجئ يهدد بـ"حرمان" النصر والأهلي من جوزيه مورينيو

يظل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أحد أكبر الأسماء التدريبية، المرتبطة بالانتقال إلى الملاعب السعودية، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

رد ثنائي توتنهام ويوفنتوس على عرض الهلال .. ورسالة كيفين دي بروينه إلى النصر والاتحاد

لا تزال الأندية السعودية الكبرى، تعمل من أجل تعزيز صفوفها بأبرز نجوم العالم؛ في ظل الدعم الحكومي الكبير، للقطاع الرياضي في البلاد. (طالع التفاصيل)

"من وصّل العكاز وعطّل القدمين" .. صورة نيمار ورونالدو تثير سخرية الدويش والفراج يدافع!

أثارت صورة عالميّة حول تتويج الهلال بلقب دوري روشن للمحترفين، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما شهدت خسارة جديدة للقب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للموسم الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)

"لا تتصلوا بعد هذا الموعد" .. رونالدو يكشف أحد قوانين حياته القاسية!

كشف كريستيانو رونالدو نجم النصر عن أحد قوانين حياته المنضبطة القاسية، وذلك خلال مقطع فيديو إعلاني نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. (طالع التفاصيل)

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