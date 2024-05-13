"لا تتصلوا بعد هذا الموعد" .. رونالدو يكشف أحد قوانين حياته القاسية!

الحياة المنضبطة سر تألق نجم النصر واستمراريته في الملاعب

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كشف كريستيانو رونالدو نجم النصر عن أحد قوانين حياته المنضبطة القاسية، وذلك خلال مقطع فيديو إعلاني نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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صاحب الـ39 عامًا وعلى مدار مسيرته وضع لنفسه قوانين صارمة للحفاظ على حالته الصحية والذهنية في أفضل وضع، مما انعكس على أدائه على الملعب وجعله يُحافظ على تألقه الملفت طوال تلك السنوات.

رونالدو تحدث خلال مقطع الفيديو كشافًا النقاب عن أنه لا يستقبل أي اتصال هاتفي ولا يستخدم الهاتف بعد الساعة العاشرة مساءً، وذلك للحفاظ على ذهنه صافٍ وفي حالة هدوء، وقد طلب من الجميع بوضوح عدم الاتصال به بعد هذا الموعد.

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إذ قال "أحد الأشياء الملتزم بها تمامًا هو عدم الحديث بالهاتف بعد الساعة الـ10 أو الـ11 مساءً، لا أتحدث بعد هذا الوقت لأن الحديث يُنشط الدماغ. لذا لا تتصلوا بي أبدًا بعد الساعة الـ10، إلا أن كان هناك حالة طارئة أو صديق بحاجة لشيء ما، لكن دون ذلك لا أحب الحديث في الهاتف أبدًا بعد هذا الموعد لأنني أريد النوم بهدوء".

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي يُحافظ على نظام التزام صارم في حياته مما يجعل العديد يصفها بالقاسية جدًا، حيث يُلزم نفسه بجلسات الساونا والغطس في مياه باردة بجانب نظام غذائي ورياضي خاص.

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