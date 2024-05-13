"من وصّل العكاز وعطّل القدمين" .. صورة نيمار ورونالدو تثير سخرية الدويش والفراج يدافع!

الهلال يحسم لقب الدوري بفارق 12 نقطة عن النصر قبل الديربي..

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أثارت صورة عالميّة حول تتويج الهلال بلقب دوري روشن للمحترفين، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما شهدت خسارة جديدة للقب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للموسم الثاني على التوالي.

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وحسم الهلال لقب الدوري السعودي، رقم 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة 31 التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ويبتعد عن النصر الوصيف بفارق 12 نقطة، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ونشرت شبكة Bleacher صورة للهلال عقب حسم لقب دوري روشن السعودي، تحت عبارة "موسم جديد بدون اللقب لرونالدو"، وظهر رونالدو متحسرًا على ضياع اللقب، فيما احتفل ثنائي الهلال، الصربي ألكساندر ميتروفيتش وبجواره البرازيلي نيمار جونيور حاملًا العكاز، بعد إصابته في الرباط الصليبي والغضروف منذ شهر أكتوبر الماضي.

من جانبه، وجه الناقد الرياضي محمد الدويش، رسالة ساخرة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "أكثر صورة معبّرة عمّا حدث في الدوري السعودي 2024.. صورة نيمار وكريس.. لاعب بعكاز وصل للصدارة ولاعب بقدمين وقف عند الوصافة! من وصّل العكاز وعطّل القدمين؟"

في المقابل، علّق الإعلامي وليد الفراج، على الصورة العالمية، قائلًا "بعيدًا عن مضمون الصورة، إلا أن تداولها في وسائل إعلام عالمية يمنح دوري روشن السعودي المزيد من التركيز والاهتمام الدولي، عام أول جيد.. والقادم أجمل بإذن الله".

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ويحل الهلال ضيفًا على النصر، مساء الجمعة المقبلة، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، فيما يتجدد اللقاء بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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