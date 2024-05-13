لعنة لم يسلم منها إلا مانشستر يونايتد .. "نحس" كريستيانو رونالدو يصل إلى النصر!

ماذا يحدث للأندية التي تمثلها يا صاروخ ماديرا من وراء تلك اللعنة؟!

حفل ضخم، أضواء واحتفالات، جمهور محتشد في مدرجات الأول بارك، كاميرات من مختلف أنحاء العالم تقف على جنبات الملعب، الجميع انتظر حتى خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز وأبنائهما من الممر القادم من غرف خلع الملابس، ومن هنا بدأت اللعنة..

نعم! بقدر الاحتفاء الذي يحدث في أي فريق ينضم له صاروخ ماديرا بقدر ما هذه الاحتفالات سرعان من تتحول لخيبات أمل إن ضربها الدون بلعنته، والغريب أن الأمر ليس بالمفاجأة بل هو المتكرر والسائد في غالبية الأوقات.

الحديث هنا عن لعنة "هداف الموسم"؛ الجائزة التي إن حققها رونالدو اعلم يقينًا بأن فريقه سيخرج بخفي حنين من الدوري المحلي.

الدون في الموسم الجاري صاحب صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق سبعة أهداف على الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ صاحب الوصافة ونجم الهلال، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وعلى النقيض، فقد خسر فريقه بشكل رسمي لقب دوري روشن، إذ حسمه الهلال لصالحه قبل أيام قليلة بالفوز أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الـ31، فرفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على العالمي؛ صاحب الوصافة.

هذه النكسة للفرق التي مثلها رونالدو تكررت في كل مرة من الخمس مرات التي حصد بها هو جائزة هداف الموسم باستثناء موسم وحيد..