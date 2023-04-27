أخبار النصر اليوم | دعم الهلال بالنهائي الآسيوي .. والبحث عن بديل تاليسكا!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 أبريل 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 إبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

"قرار النصر تدميري .. وحدث ذلك مرتين من قبل!"

فترة غير جيدة بالمرة يمر بها نادي النصر حاليًا، وليس لها علاقة بالبداية القوية للفريق الموسم الحالي، خاصة بعدما ابتعد الفريق عن صدارة دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ثنائي الأهلي والنصر واتحاديون بالجملة .. منافسون للهلال لكنهم داعمون له في النهائي الآسيوي

خيانة وطنية أم هذه نقرة وهذه نقرة؟، سيبقى هذا السؤال يتردد دائمًا مع كل مباراة قارية، يتحدث الإعلام مع كل مناسبة عن وجوب دعم كافة الأندية لجارهم المنافس في بطولة ليس محلية، فيما يرد البقية: "فريقنا ومنتخبنا الوطني فقط لا غير!". "اقرأ التفاصيل"

هل سيتم منع النصر من التسجيل بسبب روي فيتوريا؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد على أن نادي النصر أصبح على وشك توقيع العقوبة عليه بالإيقاف عن التسجيل خلال الفترة المقبلة، بسبب قضية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأصفر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "استراحته ملعب النصر!" .. شقيق علي البليهي يُفحم مشجعًا للعالمي

على الرغم من غيابه عن ديربي الرياض الأخير بين الهلال والنصر، إلا أن جماهير العالمي مازالت تركز مع علي البليهي مدافع الزعيم، وهذه المرة حاول مشجع للفريق الأصفر استفزاز شقيقه! "اقرأ التفاصيل"

خاص | بعد التقارير المفاجأة عن رحيله .. الكشف عن موقف تاليسكا النهائي من النصر

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا يُريد الرحيل عن نادي النصر، رغم تجديد عقده مع العالمي مؤخرًا! "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

دينكو يبحث عن تعويض تاليسكا أمام الرائد

يفاضل المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني المؤقت لفريق النصر، بين الثنائي أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم، من أجل تعويض غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في مباراة الرائد بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويغيب تاليسكا عن لقاء الرائد، بسبب تراكم البطاقات، حيث يُريد دينكو تعويضه بلاعب وسط مهاجم سواء الصليهم أو النجعي.

Shahid