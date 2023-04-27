خاص | بعد التقارير المفاجأة عن رحيله .. الكشف عن موقف تاليسكا النهائي من النصر

تعرف على مصير تاليسكا مع نادي النصر

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي أكدت على أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا يُريد الرحيل عن نادي النصر، رغم تجديد عقده مع العالمي مؤخرًا!

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وجدد تاليسكا عقده مع نادي النصر مؤخرًا لمدة 3 سنوات قادمة، لينتهي عقده في 2026، بعد أن كان مقررًا أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي الرياضي جورج نيكولا عبر حسابه على موقع "يوتيوب" عن أن تاليسكا يريد الخروج من النصر في الصيف المقبل، بسبب عدم الارتياح بعد فقدان صدارة الدوري، وخسارة البطولات، بالإضافة لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتواصلت مصادر "جول" مع مقربين من اللاعب البرازيلي تاليسكا، وأكدوا على أنه سيستمر مع الفريق، وأنه قام بتجديد عقده منذ أسبوع ولا يفكر في الرحيل.

ويمر نادي النصر حاليًا بفترة من عدم الاستقرار، بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، بالإضافة لفقدان صدارة دوري روشن للمحترفين، والخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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